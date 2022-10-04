Коли ми відступаємо, насправді ми йдемо вперед: гауляйтер Стремоусов - про "блискучу" тактику армії РФ на Херсонщині

Гауляйтер Кирило Стремоусов видав "геніальне" пояснення втечі російських окупантів з тимчасово окупованої Херсонської області. Він заявив, що "коли російська армія відступає, вона насправді йде вперед".

Українські сили на Херсонському напрямку змушують російських окупантів бігти із Херсонської області зі швидкістю світла. Та в окупаційно-російської "влади" знайшли цікаве пояснення відступу окупантів. Херсонський колаборант Кирило Стремоусов в істериці заявив, що "коли ми відступаємо - ми насправді йдемо вперед".

Це він ляпнув у прямому етері на російському пропагандистському каналі "Россия 24", відео якого поширюють у телеграм-каналах.

"Повертаючись до усіх цих контрнаступальних операцій (ЗСУ - ред.), я скажу, що це закінчується повним розгромом та летальним знищенням усіх, хто наступає. Паніки немає. В Херсоні все стабільно. Ніхто, нікуди не прорвався. Вороги, запам'ятайте наш тактичний прийом, коли ми наступаємо - це означає, що ми йдемо вперед", - сказав зрадник України.

На відео видно, Стремоусов, коментуючи контрнаступ ЗСУ на Херсонщині, має знервований вигляд. Його мало не підкидує.

Нагадаємо, за даними заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, українські військові звільнили вже 1534 населені пункти. Зокрема, у Херсонській області було звільнено понад 50 населених пунктів, у Харківській області - 483 населені пункти.

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