Коли може настати перелам у війні з Росією: військовий експерт озвучив прогноз

Перелам у війні з Росією може настати ближче до весни, коли окупанти відчують наслідки занепаду свого військово-промислового комплексу.

Таку думку висловив військовий експерт Петро Черник під часу телемарафону на Youtube-каналі ТСН.

"Війни починають, коли хочуть, а закінчують, коли можуть. Чи можуть скластися на весну передумови для того, щоб склався справжній перелам? Однозначно так, можуть. У першу чергу - у воєнно-технологічному сенсі. Російська Федерація тут зазнає дуже серйозної поразки. Їхній військово-промисловий комплекс дійсно став на шлях занепаду", - заявив експерт.

За його словами, найголовнішою ознакою дуже серйозних проблем у російському ВПК є розконсервація близько 800 радянських танків Т-62 і спроба їх модернізувати.

"Підкреслюю - вони не будують нові танки Т-72, Т-80, Т-84 чи надсучасні Т-90, а намагаються поставити у стрій все те старе, що в них є. До речі, тем ще дуже серйозні запаси - в межах 13-15 тисяч одиниць брухту в них ще є. Усе це почне по-справжньому буксувати десь на весну. Росіяни банально не будуть мати, з чим йти в бій у частині важкої техніки", - вважає Черник.

Водночас, як зазначив експерт, загальний бойовий потенціал РФ залишається значним:

"Скажімо, автоматів Калашникова за всю історію виготовлено 100 мільйонів, рушниць Мосіна з 1891 року виготовлено 27 мільйонів, кулеметів ДШК - мільйон, протитанкових рушниць, гранатометів, РПГ-7 - поза 9 мільйонів, пістолетів Макарова - кілька мільйонів. А патронні заводи працюють досі, і людський ресурс у них доволі великий".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що війна завершиться у двох випадках – коли Україна здобуде перемогу, або коли Росія сама визнає поразку.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк вважає, що війна може закінчитися зі звільненням ЗСУ якогось великого міста, після чого РФ буде змушена піти з решти окупованих територій.

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов вважає, що Україна може почати звільняти Крим уже до кінця грудня, а вся війна з Росією завершиться навесні.

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