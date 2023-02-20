Коли може відбутися український контрнаступ і на якому напрямку: відповідь військового експерта

Білий дім радить Україні не зволікати з контрнаступом, про це пише Politico.

Наскільки зараз сприятливі умови для українського контрнаступу, коли він може відбутися і на якому напрямку, пояснив військовий експерт Павло Нарожний в інтерв'ю Radio NV.

"Усі зараз говорять про російський наступ, нібито йде якась величезна навала, якесь угруповання будується. Насправді нічого подібного немає. Все, що ми бачимо, — це збільшення кількості атак. Але немає якогось величезного сформованого угруповання з бронетехнікою, артилерією, в кількості 100−150 тисяч (людей – ред.), необхідних для того, аби якось пробити оборону на Донбасі", - уточнив він.

Щодо контрнаступу ЗСУ, Нарожний не впевнений, що в України зараз є вільних приблизно 10 загальновійськових бригад. "Десь про п’ять-десять треба говорити для того, аби наступати на Донбасі", - уточнив він.

Очікуємо величезну хвилю допомоги

Експерт наголосив, що ми зараз очікуємо величезну хвилю допомоги. Вона прийде приблизно у середині березня.

"Зараз у нас порівняно сприятлива погода, тепло. Це в Києві у нас зараз сонце, на Донбасі йде сніг, там каша страшна. Збройні сили не зможуть використовувати важку техніку, таку як танки, гусеничні самохідні артилерійські установки тощо. Тому прямо зараз, я більше ніж упевнений, що нашого контрнаступу не буде", - пояснив він.

Напрямки можливого контрнаступу ЗСУ

Нарожний упевнений, що наступати на Донбас нам невигідно. "Чому? Тому що у ворога в Донецькій області найкраща логістика: довжелезний кордон, величезна кількість залізниць, автомобільних доріг, якими можна робити поставки", - пояснив він.

Військовий експерт каже, що теоретично можливий наступ у Луганській області. "Чому? Тому що там ворогу не так зручно. У нас дуже гарні позиції. Наступ можливий у бік Кремінної", - зазначає він.

Але найімовірніший, на погляд Нарожного, наступ на Мелітополь, на Бердянськ. "Чому? Тому що він важливий суто з військового погляду. Мелітополь розташований на перетині двох автомобільних доріг, в нього заходить залізнична гілка. Звільнений Мелітополь означає, що все угруповання, яке перебуває у Херсонській області до перешийка, мабуть, до Джанкоя, буде відрізане від ліній постачання, які йдуть через Маріуполь і Мелітополь", - каже він.

Нарожний наголошує, що для нас дуже важливий порт Бердянська — це вихід на Азовське море, можливість робити якісь операції в Азовському морі, можливість атакувати Кримський міст із двох боків.

"І, мабуть, один із найголовніших пунктів — це Енергодар і атомна електростанція, яка важлива для нашої енергетичної інфраструктури, для безпеки країни. Малоймовірні якісь атомні, радіаційні забруднення, але все одно треба цього уникнути і унеможливити ці питання", - каже експерт.

Коли може відбутися український контрнаступ

Якщо говорити про можливий контрнаступ, то, на думку Нарожного, реальний строк цього наступу — після сезону дощів, після березня, коли підсохне ґрунт. Це, мабуть, середина квітня — початок травня.

"Коли ми наситимо танками, артилерійськими системами наші Збройні сили, тоді ми зможемо атакувати", - пояснює експерт.

Крім того, за даними Нарожного, зараз формуються декілька військових частин.

"Всі чули про так звані бригади наступу, "Азов" увійшов до цієї коаліції. Крім того, формуються декілька бригад морської піхоти, інші загальновійськові бригади. Вони зараз на етапі становлення і з’являться приблизно через півтора-два місяці. Тоді цей кулак стане набагато потужніший, набагато більший за розміром. Тому очікуємо травня", - резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, військовий оглядач Олексій Арестович зазначив, що контрнаступ ЗСУ почнеться раніше, ніж цього очікують.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що для повноцінного підготування до деокупації територій держави знадобиться декілька місяців.

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