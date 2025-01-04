Коли можливе припинення вогню в Україні: у Бундестазі припустили два можливі сценарії

Після обрання Дональда Трампа президентом США весь світ обговорює, коли почнуться мирні перемовини між Україною та Росією. Але багатьом учасникам цих обговорень "не вистачає доброї частки реалізму".

Про це пише німецький депутат Міхаель Рот у статті для Welt.

"Навіть якщо Захід і Україна втомилися від війни, до припинення вогню з Росією ще дуже далеко. Президент Росії Володимир Путін не проявляє серйозної готовності до переговорів, не з'ясовані також ключові питання щодо того, як забезпечити таке припинення вогню і стабілізувати його в довгостроковій перспективі", – зауважив автор статті.

На думку Рота, якщо Україна не отримає дієвих гарантій безпеки, є великий ризик, що Кремль скористається припиненням вогню, як передишкою, використає цей час для посилення свого військового потенціалу і завдасть нового удару у найзручніший для себе момент.

Основна мета нападу Росії на Україну

За словами Рота, багато західних політиків розглядають відмову України від вступу до НАТО, як ключове положення майбутньої мирної угоди, яке начебто має задовольнити Путіна.

"Але Путін ніколи не був зацікавлений у НАТО в першу чергу. Ба більше, ані президент США Джо Байден, ані канцлер Німеччини Олаф Шольц ніколи серйозно не розглядали можливість членства України в НАТО в найближчому майбутньому... Метою Путіна є поневолення України та знищення української нації — чи то шляхом військової окупації, чи то встановленням у Києві лояльного керованого режиму", – пояснив він.

При цьому, попри величезні втрати, у Росії вистачить ресурсів на ведення війни довше, ніж може собі дозволити Україна. Тож, російська окупаційна армія продовжуватиме активні бойові дії в Україні, доки Путін сподіватиметься, що зможе досягти своїх цілей воєнним шляхом.

Два сценарії розвитку подій в Україні

Рот зазначив, що світ має підготуватись щонайменше до двох сценаріїв розвитку подій в Україні. Перший з них передбачає, що Путін відмовиться сісти за стіл переговорів, або ж мирні перемовини швидко проваляться. Тоді, ймовірно, США оголосять масштабне збільшення військової допомоги Україні.

Однак, американські запаси зброї вже практично на межі, а Трамп та республіканці загалом більш орієнтовані на протистояння з Китаєм. Тому зараз важко передбачити, наскільки може бути збільшена військова підтримка з боку Сполучених Штатів.

"Інший сценарій у тому, що Путін затягуватиме переговори й одночасно активізує бойові дії. Як довго Україна зможе утримувати фронт без подальшої допомоги США, невідомо. В обох випадках Німеччині та Європі доведеться значно збільшити зусилля, щоб не допустити поразки України", – підкреслив депутат.

Він зазначив, що переобрання Трампа "перевернуло все з ніг на голову", але водночас відкрило нові можливості для України.

"Нині як ніколи важлива Європа: лише з нашою допомогою Україна виживе як вільна та демократична держава. Тільки ми зможемо зупинити та стримати російський імперіалізм, – наголосив Міхаель Рот.

Нагадаємо, наразі невідомо, чи матимуть США серйозні важелі впливу на Україну та Росію для припинення вогню та початку мирних перемовин. Головною гарантією миру не може бути "добра воля" Трампа. Натомість необхідно так посилити Україну, щоб ворог просто не наважився напасти знову.

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