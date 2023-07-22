Коли можна буде оцінити результат контрнаступу ЗСУ: експерт назвав терміни

Президент держави-агресорки Володимир Путін від перших днів українського контрнаступу говорить про його невдачу. Насправді ж про результати, досягнуті ЗСУ, можна буде говорити після паузи в бойових діях, яка настане із сезоном дощів восени.

Таку думку висловив російський правозахисник та блогер Марк Фейгін в ефірі "Ходорковський LIVE".

За його словами, заяви Путіна про неуспішний наступ ЗСУ розраховані на західних союзників України, яких він намагається в цьому переконати, щоб домогтися припинення бойових дій, перемир’я.

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"Що стосується самого контрнаступу, нам передчасно судити. А з чим зіставити? Те, як йшло взяття Бахмута 9 місяців? Тоді, вибачте, у них [ЗСУ] взагалі все дуже успішно складається, суто у співвідношенні термінів і результатів...” - зауважив Фейгін.

За словами експерта, про результати контрнаступу можна буде говорити десь у вересні, “коли літній період закінчиться, почнуться дощі і вже потрібно буде зробити якусь паузу в бойових діях”.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін розповідає байки про контрнаступ ЗСУ, якими його втішають його воєначальники. За його словами, українська армія зазнає величезних втрат і не досягає успіхів на жодному напрямку.

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