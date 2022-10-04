Коли можна не приходити до військкомату, якщо є повістка: в Україні розширили перелік причин

В Україні розширили перелік причин, коли можна не приходити до військкомату, якщо вручили повістку.

Йдеться про хворобу рідних або якщо проти мобілізованого відкрите кримінальне провадження та він не може вчасно прийти до військкомату.

Про це йдеться у рішенні, яке було затверджено Урядом №1108 від 30 вересня.

Серед причин, через які можна вчасно не прийти до військкомату, є такі:

хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка), які проживають разом з військовозобов'язаним або резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншими близькими родичами;

здійснення щодо військовозобов'язаного або резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, що унеможливлює його прибуття.

Проте потрібно мати документи, щоб підтвердити причину неявки.

Нагадаємо, начальник Дарницького територіального центру комплектування у Києві, полковник Руслан Тригуб пояснив, як військовозобов'язаний дізнається, що він мобілізований.

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