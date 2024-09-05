Коли на фронті затихне активний російський наступ: майор запасу НГУ припустив

До кінця вересня або до перших чисел жовтня наступальний ресурс російської армії вичерпається.

Таку думку висловив в етері Еспресо.

"Є ознаки, що ворог видихається. Про це можна сказати навіть без певних ознак, бо це технологічні моменти. Не може будь-яка армія продовжувати довготривалі наступальні дії, рік чи півтора. Це не через те, що якась армія гарна і може це роботи, а інша – погана, бо наступ готується технологічно. Думаю, до кінця вересня вичерпається наступальний ресурс противника або, можливо, до якихось перших чисел жовтня. Росіяни готувалися до цього наступу приблизно пів року ", - зазначив Олексій Гетьман.

Він наголосив, що вичерпується саме технологічна можливість, а не кількість військових.

"Неправильно рахувати – якщо додали людей, то вони далі можуть продовжувати. Ні, не можуть. Наступи так не робляться. Армія так наступати не може. Якщо вони просто будуть додавати людей і кидати їх, то тоді просто стоятимуть на одному місці. Повторю, наступ росіяни готували пів року, а те, що вони підготували, – ресурс, технологічний, не тільки людський, він вичерпується", - додав експерт.

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