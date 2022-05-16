Коли надійде лендліз, зможемо звільняти і Південь, і Схід, і, сподіваюсь, Крим – Арестович

Коли надійде лендліз, зможемо звільняти і Південь, і Схід, і, сподіваюсь, Крим – Арестович

Рівно тиждень тому, 9 травня, президент США Джо Байден підписав законопроєкт про лендліз для України.

У його межах – збільшення об'єму постачання зброї та пришвидшення темпів надання її Україні.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, чи починає вже Україна отримувати важку артилерію, завдяки якій можна швидше звільнити захоплені окупантами території. Як сказав політик в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", техніка поки що не надходить.

"Ще не запрацював лендліз як слід. Але звільнена Київщина, Сумщина, Чернігівщина, майже Харківщина і Миколаївщина. Тобто без жодного лендлізу Збройні сили України та інші сили оборони звільнили чотири з половиною області", – зазначив він.

Арестович додав, що парадокс для військової людини в тому, що на кордони з Російською Федерацією вийшли немеханізовані підрозділи, а територіальна оборона, а відступили якраз російські механізовані частини. Радник голови ОП зазначив, що це показує, що українські захисники можуть на певних ділянках, де сприяє місцевість і обстановка, вирішувати завдання власними силами.

"Але повне звільнення, особливо на Півдні, де важка місцевість, тому що це степ, немає де ховатися, нам потрібні важкі підрозділи. Там ми сподіваємося на лендліз, коли він надійде, тоді ми зможемо звільняти і Південь, і Схід, і, я сподіваюсь, Крим", – наголосив Арестович.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна очікує ухвалення Сполученими Штатами Америки важливих рішень для нашої держави. Зокрема, новий пакет підтримки і опрацювання лендлізу.

Арестович про "пласкогубці" – ситуація між Рубіжним та Попасною

Читайте також: