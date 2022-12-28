Коли насправді почалися атаки окупантів на енергетику України і скільки відтоді ракет збито: відповідь Ігната

Сили протиповітряної оборони України знищили від вересня понад 420 ракет, які російські окупанти запускали по нашій критичній інфраструктурі.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат нагадав, що вперше окупанти напали на енергетичну інфраструктуру ще 11 вересня, коли вдарили по Харківській ТЕЦ. А не в жовтні, як говорять у суспільстві.

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"Від цього часу вже приблизно понад 420 ракет і 430 дронів-камікадзе були збиті протиповітряною обороною, атакувала ж, звісно, більша кількість", - розповів Ігнат.

Наразі, за його словами, у РФ вже не настільки багато ракет, щоб завдавати масовані удари.

"Власне, йдеться про те, що багато ракет ворогом використано. Носії є, але не факт що є до них ракети у достатній кількості. Бо, якщо їх було б більше, то і били б більше", - підсумував Ігнат.

Нагадаємо, ППО вже збила 70 дронів із нової партії, отриманої Росією від Ірану.

Раніше Наталія Гуменюк попередила, що Росія готується до нової атаки України, але це може бути не масований ракетний обстріл, оскільки РФ змінила тактику. Йдеться про комбіновану атаку.

Крім того, у Збройних силах розповіли про способи використання дронів та ракет армією РФ.

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