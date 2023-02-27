Коли настане перелам у війні з Росією: боєць ЗСУ назвав умови

Військовий також розповів, чого очікувати від контрнаступу української армії.

Для України перелам у війні з Росією настане, коли Збройні сили України зможуть взяти під контроль Мелітополь, Маріуполь, Луганськ і Сімферополь.

Таку думку висловив спікер міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, боєць ЗСУ Михайло Макарук в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

На запитання, що таке перелам у війні, Макарук відповів:

"Це взяття чотирьох міст - Мелітополь, Маріуполь, Луганськ і Сімферополь. Тоді більшість стратегічних задач війни буде вирішена".

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Як прогнозує боєць ЗСУ, місто, за яке окупанти будуть триматися до останнього - це Маріуполь.

"Донецьк може впасти раніше, ніж Маріуполь... Тому, що це - демонстрація злочинів проти людства. Це свого роду Освенцім, який вони зараз намагаються повністю зачистити, і не встигають", - пояснив він.

Водночас, військовий не покладає надто великих сподівань на очікуваний контрнаступ ЗСУ.

"Всі повірили, що танки панацея - ніхр*на не панацея. Без підтримки мотопіхотних з'єднань, які будуть на нормальній бронетехніці навчені, без артилерійської підтримки, без захисту неба авіацією - ніхр*на не буде... У нас досі мінометів і снарядів для мінометів не вистачає - про які літаки ми говоримо, дайте міномети. Зараз є ейфорія - ми отримаємо літаки, і точно перемога. Літаки не заходять у населені пункти, заходить піхота", - заявив Макарук.

Боєць також наголосив, що у ЗСУ існують великі проблеми з автотранспортом і мобілізаційним ресурсом.

"Я бачу, що майбутній контрнаступ буде грамотно спланований, але з тими ресурсами, силами і засобами, які може задіяти Генеральний штаб ЗСУ, я не вірю, що цього року закінчиться війна", - вважає він.

Нагадаємо, за підсумками останнього саміту "Рамштайн" союзники вирішили виділити Україні танки та бронетехніку, засоби ППО та боєприпаси.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що західні союзники сповнені рішучості продовжувати підтримку України та вірять в успіх українських військ під час весняного наступу.

Як пояснив військовий експерт Олександр Мусієнко, зараз ЗСУ перебувають на етапі, що передує контрнаступу — це "накопичення ресурсів для цього важливого етапу за допомогою наших партнерів, які нам передають зброю".

Колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов прогнозує, що до кінця серпня 2023 року Україна вийде на державний кордон зразка 1991 року.

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