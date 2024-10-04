Коли наступ РФ на сході України досягне кульмінації: відповідь аналітиків

Збройні сили Україну здійснюють ефективну оборону, через що російський наступ на сході України у найближчі місяці або й тижні досягне кульмінації.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська не мають достатньої кількості живої сили і техніки, щоб продовжувати інтенсивні наступальні дії нескінченно довго, і поточні російські наступальні операції на сході України, швидше за все, досягнуть кульмінації в найближчі місяці, якщо не тижні", — йдеться у звіті.

Аналітики зазначили, що українські війська, попри серйозні оперативні виклики та обмеження, здійснюють ефективну оборону в глибині лінії фронту, завдаючи значних втрат російським військам, повільно здаючи позиції, але не даючи російським військовим досягти більш швидких успіхів на полі бою.

Експерти також підкреслили, що захоплення Вугледара саме по собі радикально не змінить оперативну ситуацію на заході Донецької області.

"Російські наступальні операції, які переслідують оперативно важливі цілі, такі як спроба захоплення Часового Яру або витіснення українських військ з лівого (східного) берега річки Оскіл, або зайшли в глухий кут, або досягають успіху вкрай повільно і упродовж тривалого проміжку часу", — зазначено у звіті.

Нагадаємо, вище командування надало дозвіл на виведення українських підрозділів з Вугледара. Рішення ухвалили з метою збереження життя військових та бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій.

Читайте також: