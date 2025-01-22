Коли не можна оскаржити доправлення до ТЦК: юрист розповів важливі деталі

Якщо чоловік сідає в транспортний засіб працівників ТЦК чи поліції без протоколу, то він тим самим дає добровільну згоду на доправлення в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Про це розповів юрист Орест Гладьо.

За його словами, чоловік має право відмовитися від пропозиції та повістки, якщо вважає, що його права порушуються. У такому випадку застосовується процедура адміністративного затримання та складання протоколу.

"Ви маєте повне право відмовитися від такої пропозиції. Для того, щоб підтвердити свою пропозицію, працівники ТЦК та СП можуть вручити вам повістку, від якої ви теж можете відмовитись, якщо вважаєте, що ваші права порушуються. Тоді ми знову ж таки повертаємося до порядку адміністративного затримання і складання протоколу", - повідомив Гладьо.

Він розповів, що адміністративне затримання може здійснюватися тільки за певним порядком.

"Тільки в такому випадку і в такому порядку може здійснюватися ваше адміністративне затримання. Якщо ж ви сідаєте в транспортний засіб працівників ТЦК та СП чи поліції, без складання відповідного протоколу адміністративного затримання, фактично ви даєте добровільну згоду на те, щоб вас доставили в ТЦК. І жодним чином оскаржувати дії працівників ТЦК в такому випадку не можна", - зазначив правозахисник.

За словами юриста, з цього правила виключаються випадки незаконних дій працівників ТЦК та СП, які включають застосування фізичного чи психологічного насильства щодо особи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які документи необхідно мати з собою на випадок перевірки працівниками ТЦК.

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