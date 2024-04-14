Коли Німеччина доправить до України систему Patriot: в Повітряних силах розповіли

Patriot допоможе закрити повітряний простір нашої держави та захистити мирних мешканців від російських атак.

Доставлення від Німеччини до України додаткової системи ППО Patriot займе певний час. Проте цей процес повинен відбутися якнайшвидше.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Це певний процес, коли необхідно завезти, доставити всі пускові установки, пункт управління. Звичайно, що це не одна машина, і всі їх треба буде доставити на територію України. Це може зайняти деякий час... Однак можу запевнити, що це відбудеться якнайшвидше", - сказав Євлаш.

Він також додав, що Patriot допоможе закрити повітряний простір нашої держави та захистити мирних мешканців від російських атак.

"Звісно, що це стане неабияким підсиленням. Навіть одна установка відіграє дуже велику роль у захисті повітряного простору України", - наголосив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, що Німеччина направить до України ще одну установку Patriot.

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