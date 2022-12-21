Коли очікувати нових ракетних обстрілів Росії: думка військового експерта

Російські окупанти можуть вдатися до масованих ракетних обстрілів України на Новий рік, а також під час лютневих морозів.

Таку думку висловив військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак в інтерв'ю на Youtube-каналі ТСН.

"Зима - будуть бомбардувати ще, це їхня "фішка". Можливо, навіть у новорічну ніч теж будуть, "щоб хохлам дісталося". 1 числа можуть закидати нас, поки, як вони думають, "там всі п'яні". Будуть спроби в останні лютневі холоди. А потім побачать, що ефективність цих обстрілів - "нуль цілих, нуль десятих", на населення впливу не мають, на результативність політики впливу не мають", - прогнозує Ступак.

Нагадаємо, 5 грудня Росія завдала ракетного удару по Україні після майже двотижневого затишшя. Ракети влучили в об'єкти інфраструктури та житлові будинки, загинули чотири людини. Через обстріл відбулися аварійні відключення світла в регіонах України.

16 грудня російські окупанти завдали ракетного удару, внаслідок якого в багатьох населених пунктах зникло електропостачання, тепло й вода. Загинули дві людини, щонайменше 12 зазнали поранень, серед них - троє маленьких дітей.

Військовий експерт Олексій Гетьман прогнозує, що наступні обстріли цивільних об’єктів окупанти будуть здійснювати в "максимально незручний час".

"Скоріш за все, будуть намагатися це зробити на новорічні та різдвяні свята. З їхньої точки зору, це найбільш ефективний час для завдавання максимальної шкоди", - пояснив він.

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