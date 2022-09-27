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Коли перша зброя з лендлізу опиниться в Україні: Жданов назвав терміни

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Коли перша зброя з лендлізу опиниться в Україні: Жданов назвав терміни

Фото: Associated Press

За словами експерта, на термін доставки впливатиме те, з яких складів Вашингтон вирішить відправляти зброю - американських чи європейських.

Програма лендлізу США для України має запрацювати вже від 1 жовтня.

Коли перша зброя фізично опиниться на українському фронті, розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua.

"Перша зброя, отримана по лендлізу, опиниться в Україні десь в середині жовтня. В залежності від того, звідки вона буде постачатися. Якщо з європейських складів — то і в перший же тиждень, або в першій декаді жовтня. Якщо її доправлятимуть безпосередньо зі Сполучених Штатів, то вона може прийти в середині – другій половині жовтня. Може бути доставка як літаками, так і пароплавами", — зазначив Жданов.

Раніше Олег Жданов повідомив, що у межах лендлізу Україна отримає новітні протиракетні комплекси.

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