"Коли почав заспокоювати всіх ще 1982 року": Арестович показав кумедне дитяче фото

"Коли почав заспокоювати всіх ще 1982 року": Арестович показав кумедне дитяче фото

Українці називають Арестовича "головним заспокійливим" під час війни.

Радник президента України Олексій Арестович показав своє кумедне дитяче фото, зроблене в 1982 році, коли йому було 7 років.

"Коли почав заспокоювати всіх ще 1982 року, а дійшло до них тільки зараз", - написав Арестович у себе в Facebook.

На знімку маленький Арестович сидить за шкільною партою.

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У коментарях до публікації радник президента поспілкувався із підписниками. Він розповів, що добре вчився у школі, але за поведінку завжди отримував "двійку".

"Зовсім не змінився", "Такий маленький, а вже Арестович", "Ох вже ці очі", "Мімімі дня", "Маленький і гарненький)" - написали українці під фото.

Раніше Арестович відреагував на жарти в Мережі. Там українці показали, як "заряджають" банки з водою під час його брифінгів. Одне з таких фото радник президента опублікував у себе в Facebook.

Олексій Арестович/Facebook

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