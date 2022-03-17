"Коли почав заспокоювати всіх ще 1982 року": Арестович показав кумедне дитяче фото

Українці називають Арестовича "головним заспокійливим" під час війни.
Радник президента України Олексій Арестович показав своє кумедне дитяче фото, зроблене в 1982 році, коли йому було 7 років.
"Коли почав заспокоювати всіх ще 1982 року, а дійшло до них тільки зараз", - написав Арестович у себе в Facebook.
На знімку маленький Арестович сидить за шкільною партою.
У коментарях до публікації радник президента поспілкувався із підписниками. Він розповів, що добре вчився у школі, але за поведінку завжди отримував "двійку".
"Зовсім не змінився", "Такий маленький, а вже Арестович", "Ох вже ці очі", "Мімімі дня", "Маленький і гарненький)" - написали українці під фото.
Раніше Арестович відреагував на жарти в Мережі. Там українці показали, як "заряджають" банки з водою під час його брифінгів. Одне з таких фото радник президента опублікував у себе в Facebook.
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