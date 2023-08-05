Коли почнеться військова операція у РФ: у легіоні "Свобода Росії" дали відповідь

Тільки-но керівництво легіону "Свобода Росії" ухвалить рішення про необхідність проведення військової операції на території Росії, операцію буде проведено.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив радник з питань комунікації російської опозиції і легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський. Він зазначив, що громадяни РФ, які воюють у Збройних силах України, готуються до повалення у Росії путінського режиму.

Легіон "Свобода Росії" голосно заявив про себе у травні - на початку червня поточного року рейдом на територію Російської Федерації, зайнявши прикордонні села в Бєлгородській області РФ і вступивши в бій зі збройними силами РФ. Проте, за словами Барановського, зараз легіон взяв тактичну паузу та займається нарощенням чисельності свої рядів.

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"Ми взяли тактичну паузу. Зараз головне завдання - наростити чисельність наших рядів. Після походів в Бєлгородську область РФ був величезний сплеск, прийшло багато заявок від охочих приєднатися до легіону. Але процес обробки цих заявок дуже повільний, тому що серед добровольців можуть бути люди, заслані російськими спецслужбами", - заявив радник з питань комунікації російської опозиції і легіону "Свобода Росії".

Барановський наголосив, що люди, які виявили бажання вступити до лав легіону проходять ретельну перевірку.

"Проводяться дуже ретельні перевірки документів претендентів, перевірка на детекторі брехні, розмови з психологом. Важливо, щоб добровольці були дійсно ідейні і мотивовані. Щойно керівництво легіону ухвалить рішення, що час проводити військову операцію на території Росії, вона буде проведена", - підсумував Олексій Барановський.

Раніше у легіоні “Свобода Росії” назвали мету своєї воєнної операції у РФ.

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