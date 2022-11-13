Коли прийде абсолютний кінець війни в Україні: прогноз колишнього очільника уряду РФ

За словами Михайла Касьянова, у Росії політики, зокрема, президент Путін, тримають в голові лише одне - перемогу своєї країни.

Взимку на полі бою станеться перелом на користь української держави, якщо західні країни продовжать підтримувати Україну у війні з Росією.

Абсолютний кінець війни можливий навесні-влітку.

Таку думку висловив колишній очільник російського уряду, опозиціонер Михайло Касьянов в інтерв'ю журналісту і засновнику видання "Гордон" Дмитру Гордону.

Касьянов переконаний, що в РФ політики, зокрема, президент Володимир Путін, тримають в голові лише одне - перемогу своєї країни.

"…Вони сподіваються на те, що народ у Європі не витримає, почне вимагати від своїх урядів зменшити допомогу Україні - і тоді не вийде перелому на користь України на полі бою. Який у січні-лютому, мабуть, станеться. І тоді вже буде видно кінець. Тобто, початок поразки. Кінець буде вже, мабуть, навесні-влітку. Кінець абсолютний", - спрогнозував опозиціонер.

Касьянов додав, що низка чинників приведе до воєнної поразки путінського режиму.

"Це буде падіння режиму", - пілсумував він.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни вважають, що російські військові більше не мають можливості утримувати правий берег Дніпра.

Росія втратила статус країни з ринковою економікою

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