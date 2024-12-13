Коли Путін буде готовий вдруге запустити "Орешнік" по Україні: FT попереджає про небезпеку

Росія використовуватиме ракету "Орешнік" з метою залякати Україну та її союзників.

Кремль розглядає можливість другої атаки з використанням нової балістичної ракети середньої дальності "Орешнік" вже цими вихідними.

Про це пише Financial Times з посиланням на заяву неназваного представника Ради національної безпеки США, зроблену в середу, 11 грудня.

"Як Путін публічно заявив, Росія має намір запустити ще одну експериментальну ракету "Орешнік" по Україні, і цілком можливо, що Росія зробить це найближчими днями", — сказав американський чиновник.

Він наголосив, що Росія використала ракету "Орешнік" з метою залякати Україну та її союзників, але навіть нова зброя "не змінила ситуацію на полі бою".

"Реальність така, що Росія, ймовірно, має лише кілька таких експериментальних ракет, і ця зброя несе меншу боєголовку, ніж інші ракети, якими РФ регулярно б'є по території України", — зазначив представник Ради нацбезпеки США.

Нагадаємо, вже кілька західних ЗМІ повідомили про підготовку РФ нового удару ракетою "Орешнік". За оцінками американських урядових джерел, це ще один спосіб тероризувати Україну.

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