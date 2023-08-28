Коли Путін оголосить нову хвилю мобілізації в Росії: ЗМІ дізналися дату

За інформацією видання ZN.UA, нову хвилю мобілізації в РФ можуть провести наприкінці вересня після місцевих виборів.

В Росії можуть оголосити нову хвилю мобілізації уже після проведення так званого "Єдиного дня голосування", запланованого на 10 вересня 2023 року.

Про це пише ZN.UA з посиланням на джерела в українській розвідці.

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За інформацією видання, в Кремлі уже підготували проєкт указу Путіна про оголошення мобілізації. Документ планується підписати наприкінці вересня.

"Дата підписання указу вибрана невипадково. По-перше, в Росії вже відбудеться Єдиний день голосування і негативна реакція росіян на указ не вплине на їх підтримку кандидатів від "Єдиної Росії".

По-друге, очікується, що на момент підписання указу з відпусток та канікул повернеться більшість російських громадян", – пишуть у статті.

Також в указі нібито запропонують тим росіянам мобілізаційного віку, які втекли за кордон, повернутися до РФ протягом тижня після підписання документу і відслужити один рік в армії РФ.

Раніше військовий експерт Роман Світан припустив, що у Росії планують мобілізувати ще до пів мільйона людей.

Керівник ГУР Кирило Буданов також вказав, що Кремль розглядає можливість посилити мобілізацію та призвати додатково 450 тисяч осіб. За його словами, мобілізація в РФ і не припинялася: щомісяця там мобілізують від 20-ти до 22-ох тисяч осіб.

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