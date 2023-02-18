Коли реально звільнити Крим і до чого тут Бахмут: американський генерал усе пояснив

Україна може звільнити Крим до кінця літа 2023 року за наявності далекобійних ракет, заявив екскомандувач військ США в Європі генерал Бен Годжес.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Ми збираємося зробити все можливе, щоб Україна перемогла цього року", – наголосив американський генерал.

"Цілком можливо принаймні те, що Україна звільнить Крим до кінця літа", – зауважив Годжес.

Він уточнив, що це можливо за умови отримання Україною необхідної зброї від партнерів, зокрема високоточні засоби великого радіусу дії. Генерал також повідомив, що українські війська повинні мати можливість завдавати ударів на відстань у 150-300 км, і щоб ракета влучила прямо в ціль. За словами Годжеса, за таким умов Чорноморський флот Росії просто змушений буде залишити Крим.

Екскомандувач військ США назвав Крим "вирішальним місцем", а Донбас – просто "важливим". За його оцінками, деокупувати Донбас Україна зможе 2024 року чи навіть раніше.

Годжес пояснив що поки Росія утримує Крим, Україна не буде в безпеці. Зокрема, за таких умов держава не зможе повністю відновити економіку, адже не зможе використовувати порт Маріуполя. Генерал звернув увагу, що навіть в Одесі в очікуванні виходу з порту стоять 140 суден, які не можуть цього здійснити.

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"Ми маємо допомогти Україні повернути Крим. Цього року. Ми хочемо, щоб це сталося, і маємо дати все необхідне", – наголосив екскомандувач американських військ у Європі.

На його думку, тим, що змінить правила гри у війні, стане не якась специфічна зброя, як-от танки чи літаки, а рішення партнерів, що Україна має перемогти. Водночас Годжес вказав, що танки допоможуть ізолювати Крим. Він уточнив, що ЗСУ можуть ізолювати окупований півострів, тримаючи російські війська навколо Бахмута.

Нагадаємо, раніше Годжес повідомляв, що унеможливити перебування російського флоту, авіації чи армії в Кримуможуть високоточна зброя великої дальності, засоби дальнього радіусу дії, "чи-то ATACAMS, чи-то F-16, чи-то безпілотники Gray Eagle, чи-то наземні бомби малого діаметру".

Нагадаємо, раніше головний військовий розвідник України Кирило Буданов запевнив, що "Крим нам повернуть" і наголосив на необхідності зробити все, щоб це сталося до літа 2023 року.

За даними ГУР Міноборони України, росіяни починають розуміти, що деокупація Криму неминуча, і що це буде зроблено військовим шляхом.

Додамо, що Україна вже починає готувати кадровий резерв для Криму, зважаючи на перспективу деокупації півострова. Про це інформувала віцепрем’єрка Ірина Верещук.

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