Коли РФ може застосувати ядерну зброю: The Telegraph назвало три фактори, які можуть вплинути на рішення Путіна

За останні кілька тижнів західні країни дали Україні дозвіл на використання зброї класу НАТО для завдання ударів по цілях на території РФ. Росія відреагувала передбачуваними ядерними погрозами: колишній президент Дмитро Медведєв погрожував Вашингтону, Парижу і Лондону ядерним знищенням, якщо країни НАТО розмістять війська в Україні.

Ядерні погрози Росії породили дві протилежні реакції на Заході. Про це у колонці The Telegraph пише науковий співробітник Оксфордського університету, що спеціалізується на міжнародних відносинах, Семюель Рамані.

Перша полягає в тому, що російські ядерні погрози слід легко відкинути як порожні балачки. Цей аргумент ґрунтується на твердженні, що Росія знає, що застосування ядерної зброї спровокує широкомасштабну атаку звичайних озброєнь НАТО на її війська в Україні або ядерний удар у відповідь.

Друга – це те, що у Росії може виникнути спокуса застосувати ядерну зброю, якщо НАТО піде на надто сильну ескалацію. Занепокоєння щодо "ризиків ескалації" затримує постачання танків і винищувачів в Україну й обмежує здатність України завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі.

Обидва аргументи є хибними. Існують реалістичні сценарії, в яких Росія може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні або, що набагато менш ймовірно, проти країни НАТО. І – що дуже важливо – рішення Росії не залежатиме від поведінки Заходу, зауважує експерт.

"На мою думку, хоча Кремль використовуватиме підтримку України з боку Заходу як привід для ядерної ескалації, подібно до того, як Росія використала розширення НАТО для виправдання вторгнення до України в лютому 2022 року, західна підтримка не стане поштовхом до неї. Натомість рішення Володимира Путіна натиснути на ядерну кнопку, швидше за все, буде сформовано під впливом трьох факторів", - пояснює Рамані.

Перший фактор

Перший – це те, як Путін бачить розвиток ситуації на фронті в Україні. Поширеною є думка, що Росія розглядатиме можливість застосування ядерної зброї лише тоді, коли опиниться на межі поразки в Україні. Спекуляції щодо використання Росією ядерної зброї досягли апогею наприкінці 2022 року, оскільки нестача живої сили допомогла Україні перемогами на Харківщині та у Херсоні.

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський нещодавно заявив, що Росія може розглянути можливість тактичного застосування ядерної зброї, якщо вона зазнає "катастрофічної поразки".

"Ця логіка не обов’язково точна. У Росії зростає хор впливових голосів, які стверджують, що використання тактичної ядерної зброї може змусити Україну та Захід капітулювати. Якщо Росія отримує додаткові прибутки занадто високою ціною, вона може розглядати ядерну ескалацію як менше зло перед багаторічною війною на виснаження", - пояснює експерт.

Другий фактор

Внутрішньополітична стабільність Росії. Ультранаціоналістичні прихильники тотальної війни залишаються найбільшою загрозою для Путіна.

Вони вже підштовхнули диктатора Путіна до масового призову в армію та масштабних ударів по цивільній інфраструктурі, тож можна припустити, що це лобі може змусити його застосувати ядерну зброю.

Третій фактор

Це поблажливе ставлення з боку Китаю. Оскільки Китай хоче обмежити появу атомних підводних човнів в Індо-Тихоокеанському регіоні й утримати Північну Корею від наслідування російського прикладу, Пекін послідовно закликає Путіна утриматися від застосування ядерної зброї.

Якщо Китай виявиться втягнутим у масштабний конфлікт в Індо-Тихоокеанському регіоні, найімовірніше, через Тайвань, його розрахунки можуть змінитися. А за наявності двох інших факторів Путін може дати зелене світло ядерному удару.

"Оскільки ядерна логіка Росії не є за своєю суттю агресивною, Захід не повинен боятися надати Україні зброю і свободу дій, необхідну їй для перемоги у війні. Дозволити Росії здобути більше території й змусити Путіна повірити, що НАТО капітулює перед обличчям ядерного удару, – це найгірший можливий результат для Заходу й України", - підсумував Семюель Рамані.

Нагадаємо, секретар РНБО назвав умову, за якої Путін може застосувати ядерну зброю.

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