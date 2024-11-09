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Коли РФ може завдати масованого удару по Україні: прогноз аналітика

Коли РФ може завдати масованого удару по Україні: прогноз аналітика

Ракетний удар по Україні / Фото: ТСН.ua

Війська РФ й надалі продовжують накопичувати зброю.

Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні, якщо будуть провалені мирні переговори за сприяння Дональда Трампа.

Про це заявив аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Максима Ялі, передає Київ24.

На думку аналітика, РФ не атакуватиме ракетами Україну до моменту першої розмови між Трампом та Путіним.

"Дзвінок американського політика та російського диктатора може відбутися ще до інавгурації нового президента Сполучених Штатів", - сказав він.

Нагадаємо, на президентських виборах у США перемогу здобув Дональд Трамп, зміна адміністрації і передавання влади має відбутися 20 січня.

В інтерв'ю NBC після виборів Дональд Трамп сказав, що він не відкидає діалог з Володимиром Путіним. Але жодних строків чи очікувань від цієї розмови він не озвучив.

Аналітики вважають, що Путін хоче домогтися перезавантаження відносин з США на російських умовах.

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