Коли РФ збере сили для нового наступу і які шанси на "перемогу": прогноз західних військових

Росія лише у травні зможе відновити свої виснажені в Україні сили до стану, коли вони будуть готові розпочати новий масштабний наступ.

Про це пише CNN з посиланням на свої джерела серед військових США.

Попри збільшення чисельності російських військ на тимчасово окупованих територіях України, а також поряд із ними, західні союзники не бачать зростання бойової могутності цих зʼєднань.

Один зі співрозмовників телеканалу вважає, що наміри Росії розпочати широкомасштабний наступ — це "скоріше бажання, ніж реальні плани". Схожу оцінку дають і представники Великої Британії. Вони вважають малоймовірним, що російські військові зможуть підвищити рівень взаємодії, і тому РФ навряд чи досягне серйозних успіхів.

"Малоймовірно, що російські війська стануть більш організованими, а отже, малоймовірно, що вони будуть особливо успішними, хоча вони, схоже, готові відправити більше військ у м'ясорубку", – сказав високопоставлений британський чиновник.

За оцінками американських військових, Міноборони Росії знадобиться час до травня, щоб відновити свої війська до стану, який дозволяє розпочати наступ. Попри це, російська армія може перейти в наступ і раніше через тиск, який чиниться на військових.

Представник українських дипломатичних кіл пояснив CNN, що у разі, якщо російський наступ розпочнеться зараз, їхній армії вистачить сил, щоб "взяти одне або два невеликих міста на Донбасі".

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що на сході України зараз спостерігається загострення бойових дій. Але це не та активізація росіян, яка була на початку 2022 року.

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що новий наступ військ Росії вже триває і він поступово тільки наростає. Його кульмінація, швидше за все, буде у березні.

Щодо очікуваного нового великого наступу РФ, то міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що в ЗСУ достатньо боєприпасів, щоб відбити цей наступ ворога.

Мапа війни на 13 лютого: Наступ Росії вже почався

Читайте також: