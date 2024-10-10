Коли РФ зможе підготувати контрнаступ у Курській області: Politico дізналось про проблеми росармії  

Російське угруповання у Курській області має великі проблеми з передислокацією та організацією військ.

Російська армія не готова повертати під свій контроль територію Курської області у найближчі місяці через погану організацію у війську та значні проблеми з логістикою.

Про це пише Politico з посиланням на анонімні джерела в Пентагоні.

Видання зазначає, що на Заході були певні побоювання, що створення наступального угруповання Сил оборони України у Курській області призведе до нестачі сил на інших ділянках фронту. Але на думку американських військових аналітиків, Україні вистачить сил, щоб утримувати захоплені території всередині Росії протягом щонайменше кількох місяців, перш ніж росіяни зможуть організувати повноцінний контрнаступ.

За словами одного з джерел, українцям поки що вдається поповнювати особовий склад на Курщині, в той час як у росіян через погану координацію та планування "існують серйозні логістичні проблеми з передислокацією військ та їх організацією" для переходу від оборони до наступальних дій.

"Ніщо не вказує на те, що вони готові вжити серйозних дій щодо повернення Курської області, і я не думаю, що вони зможуть зробити це найближчим часом", – зауважив співрозмовник видання.

Нагадаємо, росіяни роблять лише обмежені контратаки на Курщині. За оцінками американських високопосадовців, Україна зможе утримувати захоплену російську територію у Курській області принаймні протягом кількох місяців, а, можливо, ще довше.

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