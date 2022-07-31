Коли Росія може оголосити мобілізацію: військовий експерт назвав умови

Чи може Росія оголосити про мобілізацію, якщо на неї ніхто не нападав?..

Без приводу мобілізацію оголосити не може навіть Російська Федерація. За рисійським законодавством для цього потрібно запровадити воєнний стан.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"У Росії дуже сильне антитерористичне законодавство. В РФ є три ступені терористичної загрози: зелена, жовта, червона. У прикордонних областях з Україною рівень терористичної загрози вже жовтий. Це Білгородська, Курська, Брянська та Ростовська області. Ще один теракт в одній із цих областей - такий, як вони самі проти себе організовували, на кшталт ракетного удару нібито з території України, і ступінь терористичної загрози стає червоним, що передбачає запровадження воєнного стану на цій території", – розповів експерт.

За його словами, у Росії можуть влаштувати кілька терактів по всій території та розпочати військову кампанію з мобілізацією.

"Згадайте, з чого почалася друга чеченська кампанія – 10 вибухів будинків у Москві та Волгодонську", – нагадав Жданов.

Нагадаємо, раніше Жданов розповів, як росіяни могли вбити українських військовополонених в Оленівці.

Читайте також: