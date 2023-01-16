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Коли Росія може спробувати повторити наступ: Данілов розповів про "останній ривок"

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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3707
Час на прочитання
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Коли Росія може спробувати повторити наступ: Данілов розповів про "останній ривок"

Фото: Getty Images

Україна щодня готується до можливого наступу.

Росія може спробувати здійснити свій останній ривок на річницю повномасштабного вторгнення або ж вже у березні. Україна щодня готується до можливого наступу.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Суспільному".

"Це може бути річниця. Для них ці дати є чомусь сакральними речами. Це може бути й в березні. Ми маємо готуватись до таких подій кожного дня й ми готуємось", - пояснив Данілов.

Секретар РНБО додав, що президент України Володимир Зеленський щодня спілкується зі своїми іноземними колегами, обговорюючи з ними зброю, яку вони можуть надати ЗСУ.

"Перше питання з якого починається розмова та якою закінчується, це зброя", - відзначив Данілов.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни повідомили, що Росія може повторно напасти на Україну з території Білорусі. Але такий ризик оцінюється як низький.

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Дата публікації
Перегляди
3707
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