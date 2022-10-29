Коли Росія може спробувати здійснити наступ з боку Білорусі: Буданов відповів

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов припускає, що у разі втрати тимчасово окупованого Херсону, Росія може здійснити спробу прорив з боку Білорусі.

Про це він розповів в інтерв'ю The Drive.

"Ситуація може дуже швидко змінитися, коли Росія втратить Херсон. Це боєздатне угруповання в Херсоні після виходу з-під Херсона частково буде передислоковано на запорізький напрямок, але частина їх може просунутися на північ до Білорусі та створювати там загрозу. Тому ми повинні бути обережними щодо цього", – заявив Буданов.

Він підкреслив, що на нинішньому етапі загрози вторгнення з Білорусі немає.

"Якщо говорити про російську військову діяльність у Білорусі, то зараз присутність російських військових у Білорусі не така велика. Там лише близько 4300 військовослужбовців. Це угруповання дуже обмежене у системах важкого озброєння, і більшість – близько 80% угруповання – це мобілізований персонал. Отже, підсумовуючи вищесказане, можу сказати, що на нинішньому етапі загрози вторгнення з Білорусі немає", – сказав він.

Участь Білорусі у війні проти України

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Білорусь уже давно перейшла "червоні лінії", та зазначив, що після перемоги над Росією з білоруською владою буде окрема розмова.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк оцінив можливість наступу з боку Білорусі. За його словами, Білорусь наразі не має ударного угруповання, яке було б оснащене належним чином для повторного наступу.

Тим часом у Білорусі вкотре ще на один тиждень продовжили військові навчання, які безперервно тривають від 29 квітня.