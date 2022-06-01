Коли Росія може завдати удару по США: політолог назвав умову

У Кремлі вкрай негативно оцінили новий пакет військової допомоги США для України.

Якщо США вирішать поставляти Україні зброю, здатну досягати цілей на території Росії, країна "змушена буде завдати удару по території Штатів, щоб не допустити здійснення поставки".

Про це заявив військовий політолог Олександр Перенджієв, пише пропагандистське ЗМІ РФ.

"Проблема в тому, що Штати збираються постачати озброєння, яке може не просто досягти прикордонних територій Росії, на кшталт Брянської чи Бєлгородської областей, але вже про більш далекі регіони. Включно, між іншим, якщо не саму Москву, то точно Московську область. Саме тому подібні постачання й можуть змусити Росію запобігти ударам", - заявив він.

Він наголосив, що удари може бути завдано ще процесі формування поставок на території США.

"У нас є підводні човни поблизу Штатів, ведеться відповідний моніторинг. Тому ми й попереджаємо, що по таких поставках, дійсно, може бути завдано удару, коли вони завантажуватимуться чи поставлятимуться морським шляхом. Вдарити можуть і по військових кораблях, і по самій території, бо ця зброя становить пряму небезпеку для Росії", - наголосив політолог.

Нагадаємо, в адміністрації США підтвердили, що Америка надасть Україні високомобільні артилерійські ракетні системи американського виробництва, відомі як HIMARS.

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