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Коли Росія може знову завдати масованого удару по Україні: відповів полковник ЗСУ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Коли Росія може знову завдати масованого удару по Україні: відповів полковник ЗСУ

Ракета / Фото: Associated Press

Російським льотчика потрібно всього-на-всього 16 годин, щоб бути готовими виконувати наступне завдання із атаки.

Російська авіація один раз на чотири дні напоготові щодо масштабних атак. 

Про це сказав військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ 2014-2017 рр. Владислав Селезньов в етері Еспресо.

"Нормативні документи армії РФ 30-річної давнини передбачали, що максимум 16 годин потрібно російським льотчикам, щоб повністю бути готовими для виконання наступного завдання", - зауважив Селезньов.

Він закликав українців не недооцінювати ворога та дотримуватися сигналів повітряної тривоги, оскільки його розвідувальні можливості досить потужні.

"Мережа шпигунів діє безпосередньо на територіях, які перебувають під контролем української влади. Останні масштабні ракетно-дронові атаки були спрямовані саме на військові об'єкти та об'єкти військової інфраструктури. Ворогу дуже важливо максимально послабити бойовий потенціал української армії", - додав Селезньов.

Нагадаємо, розвідка Британії назвала нові цілі ворога під час масованих атак по Україні.

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Дата публікації
Перегляди
492
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