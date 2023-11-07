Коли Росія почне обстріли енергетичної інфраструктури України: Гуменюк пояснила

Обстріли енергетики залежать від погоди, вважає Гуменюк.
Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк пояснила, що окупанти поки не обстрілюють енергетичну інфраструктуру України, оскільки ще не почались холоди.
Про це вона сказала в етері "24 каналу".
Наталія Гуменюк зауважила, що минулоріч окупанти почали обстріли після похолодання.
"Завдавати ракетних ударів росіяни починали у так званий опалювальний період. Цього року осінь явно тепліша за попередню і якщо говорити про листопад, коли висока плюсова температура, це характеризує період, як не дуже ще опалювальний. З похолоданням це може статися. Ми розглядаємо цей сценарій, як цілком можливий, але необов'язковий", - сказала вона.
Нагадаємо, Шмигаль розповів, як Україна захистила об'єкти енергетики від ударів Росії.
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