Коли Росія почне обстріли енергетичної інфраструктури України: Гуменюк пояснила

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк пояснила, що окупанти поки не обстрілюють енергетичну інфраструктуру України, оскільки ще не почались холоди.

Про це вона сказала в етері "24 каналу".

Наталія Гуменюк зауважила, що минулоріч окупанти почали обстріли після похолодання.

"Завдавати ракетних ударів росіяни починали у так званий опалювальний період. Цього року осінь явно тепліша за попередню і якщо говорити про листопад, коли висока плюсова температура, це характеризує період, як не дуже ще опалювальний. З похолоданням це може статися. Ми розглядаємо цей сценарій, як цілком можливий, але необов'язковий", - сказала вона.

Нагадаємо, Шмигаль розповів, як Україна захистила об'єкти енергетики від ударів Росії.

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