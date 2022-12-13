Коли росіяни можуть знову атакувати Україну і куди битимуть: прогноз Повітряних сил

Українцям варто бути готовими до нових ударів РФ, які окупаційна армія може завдати будь-якої миті.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що росіяни не залишили своїх терористичних намірів, а отже, імовірно, під час їхніх нових ударів мішенню знову стануть об'єкти енергетики.

"Зрозуміло, очікуємо ці (ракетні - ред.) удари завжди. Зокрема, по об'єктах критичної інфраструктури. Зима прийшла до України, настали морози і, очевидно, окупант буде й надалі атакувати об'єкти енергетики. Оскільки, таким чином, хоче зламати не українське військо, а народ. Але цього досягти ворогу не вдасться", - сказав Ігнат.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ акцентував на тому, що стратегічна авіація росіян наразі розосереджена по різних аеродромах. Тактична авіація РФ, за його словами, продовжує бити на лінії бойового зіткнення та у прифронтових зонах.

Він уточнив, що для обстрілів центральних і західних областей України росіяни частіше використовують високоточні ракети, як наприклад, Х-101, "Калібр", Х-555 та "Іскандери".

"Тому, щодо (нових - ред.) ударів, якщо вони запланували їх, то безпосередньо будуть їх виконувати. Треба бути готовими до всіх загроз... Очікувати цей обстріл треба завжди", - сказав Ігнат.

Раніше, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив, що оголошувати повітряну тривогу можуть і у разі можливого застосування росіянами балістичних ракет чи іншого озброєння. За його словами, такі ракети ППО не може збивати, їх треба знищувати на старті.

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