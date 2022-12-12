Коли російські окупанти можуть піти в контрнаступ: прогноз військового експерта

Російські окупанти сподіваються взимку втримати свої позиції, щоб навесні піти в масований контрнаступ.

Таку думку висловив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телемарафону на Youtube-каналі ТСН.

"Виходячи з того, як російська армія готувалася до цієї зими, для росіян зараз тактика залишається одною - втримувати ті позиції, які вони можуть втримати, на всіх напрямках зупинити в будь-якому прояві наступ українських військ, накопичити сили, а вони це роблять, і з весни спробувати перейти в масований контрнаступ. Це така "генеральна лінія партії", і на окремих напрямках вони будуть намагатися продовжувати атаки, зокрема на Донецькому напрямку", - прогнозує експерт.

На його думку, найближчим часом окупанти будуть неспроможні вести якісь активні наступальні дії:

"Рівень готовності і рівень мотивованості підрозділів, я не кажу за кількість техніки, кількість артилерії, не залишає надії на те, що вони зможуть перейти в наступ у найближчий час. Тому будуть проводити оборону, намагатися де тільки можливо контратакувати, щоб зупинити наші підрозділи".

Грабський також не виключив наступальних дій ЗСУ у найближчі тижні, коли підмерзне земля.

"Погода грає певну роль. Маю надію, що з настанням моменту, коли грунт затвердіє, ми можемо більш широко і масштабно використовувати наші бронепідрозділи. Але підготовка до наступу ведеться постійно", - заявив він.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 7 грудня заявив, що війна в Україні може затягнутися. Російський лідер наголосив, що "поява результатів спецоперації може бути тривалим процесом".

Своєю чергою, заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов вважає, що Україна може почати звільняти Крим уже до кінця грудня, а вся війна з Росією завершиться навесні.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк прогнозує, що війна може закінчитися зі звільненням ЗСУ якогось великого міста, після чого РФ буде змушена піти з решти окупованих територій.

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