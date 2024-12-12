Коли розпочнуться бої за Покровськ: комбат “Вовків да Вінчі” шокував прогнозом

Окупанти можуть розпочати бойові дії з розрахунком розтягнути сили українських оборонців в будь-який момент.

Російська окупаційна армія може розпочати бої за Покровськ навіть сьогодні, але штурмувати місто одразу не розпочнуть.

Про це повідомив комбат “Вовків да Вінчі” Сергій Філімонов в ексклюзивному коментарі TSN.ua.

За його словами, росіяни перед тим, як розпочати заходити в населений пункт спочатку обрізають логістику та намагаються обійти його з двох сторін.

“Після того, як логістика до міста неможлива, починають заходити всередину. З Покровськом буде та сама історія. Ворог буде намагатися обрізати трасу з Покровська на Дніпро і, коли місто буде в напівоточенні або в оточенні, коли там не можна буде здійснювати нормальну логістику, будуть намагатися пробитися в середину, в лоб він не підуть”, - сказав Філімонов.

При цьому він наголосив, що бої з розрахунком розтягнути сили українських оборонців можуть розпочатися в будь-який момент.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "БОЇ ЗА ПОКРОВСЬК МОЖУТЬ ПОЧАТИСЯ СЬОГОДНІ! Ексклюзивний коментар Філімонова!"

Нагадаємо, Росія докладає значних зусиль, щоб повністю захопити український Донбас, і однією з основних перешкод на цьому шляху для неї є місто Покровськ.

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