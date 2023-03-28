Коли саме військкоми можуть вимагати показати документи: спочатку паспорт, потім — повістка

Повістки можуть видавати лише після пред'явлення документа, що підтверджує особу. Чи можуть військкові зупиняти громадян та перевіряти особисті дані
Хто може перевіряти документи
Згідно з затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1456 "Порядком перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану" право на проведення перевірки документів в осіб надано відповідним уповноваженим особам Національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних Сил, які визначені в наказі коменданта.
Як зазначає адвокатка Катерина Аніщенко, перевіряти документи військкоми можуть, "якщо у наказі вказано, що працівники територіальних центрів комплектування мають право на перевірку документів. Разом з цим, аудіо- і відеофіксація житла громадян та їх особистих речей здійснюється уповноваженими особами лише за згодою громадян".
За словами юриста Сергія Савинського, якщо представники ТЦК зупинили на вулиці з метою перевірки документів, потрібно попросити їх надати інформацію про свої повноваження. Підтвердити їх повноваження можуть:
- Службове посвідчення або інший документ, який підтверджує їх приналежність до підрозділу, визначеного в наказі коменданта.
- Копія наказу коменданта, яким визначено підрозділи, які мають право на перевірку документів.
Які законні підстави для того, щоб зупинити особу для перевірки документів
"Просто так зупинити на вулиці з метою перевірки документів є незаконними діями та такими, що суперечать вимогам Постанови КМУ від 29 грудня 2021 р. № 1456", — каже Катерина Аніщенко.
Для перевірки документів потрібна одна з наведених підстав:
- Особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи.
- Існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення.
- Особа перебуває на території чи об’єкті зі спеціальним режимом.
- В особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином не можливо.
- Особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події
- Порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану.
Як роз'яснюють юристи, якщо уповноваженою особою не пред’явлено посвідчення особи, наказу коменданта, який підтверджує надання відповідних повноважень, а також не зазначено підстави проведення перевірки документів, громадяни мають право не надавати документи для перевірки.
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