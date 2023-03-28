Коли саме військкоми можуть вимагати показати документи: спочатку паспорт, потім — повістка

Повістки можуть видавати лише після пред'явлення документа, що підтверджує особу. Чи можуть військкові зупиняти громадян та перевіряти особисті дані

Хто може перевіряти документи

Згідно з затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1456 "Порядком перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану" право на проведення перевірки документів в осіб надано відповідним уповноваженим особам Національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних Сил, які визначені в наказі коменданта.

Як зазначає адвокатка Катерина Аніщенко, перевіряти документи військкоми можуть, "якщо у наказі вказано, що працівники територіальних центрів комплектування мають право на перевірку документів. Разом з цим, аудіо- і відеофіксація житла громадян та їх особистих речей здійснюється уповноваженими особами лише за згодою громадян".

За словами юриста Сергія Савинського, якщо представники ТЦК зупинили на вулиці з метою перевірки документів, потрібно попросити їх надати інформацію про свої повноваження. Підтвердити їх повноваження можуть:

Службове посвідчення або інший документ, який підтверджує їх приналежність до підрозділу, визначеного в наказі коменданта.

Копія наказу коменданта, яким визначено підрозділи, які мають право на перевірку документів.

Які законні підстави для того, щоб зупинити особу для перевірки документів

"Просто так зупинити на вулиці з метою перевірки документів є незаконними діями та такими, що суперечать вимогам Постанови КМУ від 29 грудня 2021 р. № 1456", — каже Катерина Аніщенко.

Для перевірки документів потрібна одна з наведених підстав:

Особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи.

Існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення.

Особа перебуває на території чи об’єкті зі спеціальним режимом.

В особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином не можливо.

Особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події

Порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану.

Як роз'яснюють юристи, якщо уповноваженою особою не пред’явлено посвідчення особи, наказу коменданта, який підтверджує надання відповідних повноважень, а також не зазначено підстави проведення перевірки документів, громадяни мають право не надавати документи для перевірки.

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