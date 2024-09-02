Коли сповільниться наступ росіян на Покровському напрямку: прогноз британської розвідки

Протягом минулого тижня російська армія прискорила свій наступ до Покровська на Донеччині, наблизившись до його околиць на відстань близько 10 кілометрів.

Британська розвідка прогнозує, що темп просування росіян може сповільнитися, коли вони увійдуть до житлових районів міста.

Розвідники зазначили, що захоплення міста може суттєво вплинути на існуючі українські лінії постачання, подовживши і перенаправивши їх, що ускладнить поповнення запасів до ключових опорних пунктів між Часовим Яром і Вугледаром.

"На інших напрямках фронту на сході та півдні України оперативна ситуація залишається без суттєвих територіальних змін із низьким темпом бойових дій", – додали у відомстві.

Що відомо про наступ на Покровськ

Покровськ - логістичний вузол, через який проходять траси на Донецьк, Костянтинівку, Краматорськ та вглиб країни.

Після падіння Авдіївки наприкінці лютого цього року російські ЗС почали наступ на Покровському напрямку. В квітні їм вдалося знайти шпарину в українській обороні біля селища Очеретине і посилити тиск на позиції ЗСУ.

У середині липня російська армія подолала ще одну лінію оборони біля села Прогрес і за місяць вона змогла наблизитись до Покровська на відстань 10 км, а до сусіднього міста Селидове - 3 км.

На тлі відносно швидкого просування російських військ на Донбасі успіхи ЗСУ, що наступають у Курській області, останніми днями виглядають скромнішими.

Українська армія, як і раніше, намагається розширити зону контролю, але, у порівнянні з першими днями операції, інтенсивність бойових дій помітно знизилася, а просування сповільнилося, кажуть аналітики.

Пояснюючи причини важкої ситуації біля Покровська, Олександр Сирський наголосив, що Москва зосередила тут найбільш боєздатні свої підрозділи.

Щодня на цьому напрямку фіксується близько 50 боєзіткнень. РФ має перевагу в живій силі, артилерії, авіації і бронетехніці.

Сирський наголосив, що ситуація біля Покровська дуже важка, але перебуває під контролем України.

Як єгері-десантники відбивали м’ясні штурми на Покровському напрямку

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