Коли станеться новий великий наступ Росії: військовий експерт про плани окупантів

Окупанти запланували наступальні дії на лютий 2023 року. Є ймовірність початку нового великого наступу вже днями.

Про це сказав член-кореспондент Британського королівського інституту оборонних та безпекових досліджень Олександр Данилюк в ефірі Radio NV.

"Росіяни однозначно запланували наступальні дії на лютий. Можливо, навіть наступного тижня це почнеться. Якщо не почнеться, то це винятково через те, що у росіян є проблеми з плануванням і виконанням", — зазначив експерт.

Водночас Данилюк наголосив на тому, що за якістю підрозділи РФ будуть гірші, ніж ті, які атакували Україну 24 лютого 2022 року.

"Треба розуміти, що нам тоді дуже пощастило, що ці маршові колони, які абсолютно не готувалися до військового опору, були легкою здобиччю для Збройних сил. Такої ситуації вже не буде. Буде нормальна логістика і багато чого іншого. Найголовніше — буде кількісна перевага, якої в минулому році не було", — додав Данилюк.

На його думку, не варто розраховувати, що військова допомога, яка була анонсована на січневому засіданні у форматі Рамштайн, встигне надійти Україні до цих наступних вирішальних кількох місяців.

Додамо, що Росія збільшила кількість ракет "Калібр" у Чорному морі. В ОК "Південь" повідомили і про те, що на чергуванні там наразі і великі десантні кораблі РФ.

Упродовж доби окупанти здійснили понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню та завдали одного ракетного удару.

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