Коли станеться обвал лінії оборони загарбників на Харківському напрямку - військовий експерт

Просування ЗСУ на Херсонщині триває, але не так оперативно, як на Харківщині.

Про причини розповів військовий експерт Олександр Мусієнко у ТСН.

"Те. що ми побачили на Харківщині, це, безумовно, величезний успіх. За це щира подяка нашим оборонцям. Але не завжди і не всюди ми можемо спостерігати такий рух контрнаступу, що був на Харківщині. Ми бачимо, що на Херсонщині українські сили теж оперативно просуваються. Але через відкритий ландшафт, озера, водні перешкоди, тут все відбувається не так швидко. Те саме ми можемо спостерігати і на сході. Потенціал для подальшого просування українських сил є, однак це не означає, що він буде таким самим швидким, як на Харківщині", зазначив експерт.

Мусієнко додав, що глобально простежується ситуація, коли ініціатива переходить на український бік. Але локально Росія ще має сили, і там точаться непрості бої.

"Те, що Україна просувається, в цьому сумнівів немає", - зазначив він.

Як повідомлялося, під час засідання в Держдумі очільник партії КПРФ Геннадій Зюганов запропонував відмовитися від поняття "спеціальна військова операція" та оголосити мобілізацію.

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