"Коли стріляєш у людину, це дуже важко": що розповідають снайпери і яка для них найголовніша заборона

Військові зізнаються, що робота снайпера дуже складна і вимагає не тільки фізичної, а й моральної сили.

Снайпер – це невидимий, професійний та високоточний стрілець на полі бою. У кіно снайпер – це холоднокровна людина, яка чітко виконує свою роботу.

Які снайпери у реальному житті, йдеться у виданні "Дніпровська панорама".

Зазначається, що у ТРО ЗСУ снайперами можуть стати вчорашні студенти, конструктори, програмісти, вантажники. Деякі взагалі ніколи в житті не мали справи зі зброєю. Проте вчать їх ретельно – бійці проходять курси стрільби, маскування, тактики, розвідки, виживання в польових умовах.

Один з них, 23-річний Андрій до війни був студентом-математиком. Коли почалася повномасштабна війна, хлопець одразу пішов до військкомату.

За словами військового, робота снайпера дуже складна і вимагає від людини не тільки фізичної підготовки, а й моральної стійкості.

"Коли ти стріляєш у людину, це дуже важко. Але я розумію, що я воюю за свою країну і за свою сім'ю", – зазначає Андрій.

Найголовніша заборона для снайпера

Снайперам забороно фотографувати обличчя і вихвалятися фотографіями у соцмережах. Така заборона – перш за все для безпеки самого бійця у разі потрапляння у полон. Адже росіяни, як відомо, найбільш жорстокі до українських снайперів і артилеристів.

Раніше повідомлялося, що окупанти розстріляли українських військовополонених на Авдіївському напрямку.

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