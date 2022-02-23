Коли та куди евакуйовуватимуть мирних жителів Луганщини - в ОДА розповіли

Коли та куди евакуйовуватимуть мирних жителів Луганщини - в ОДА розповіли

Вже сьогодні, 23 лютого, може розпочатись часткова евакуація жителів Щастя.

У випадку, якщо обстріли посиляться на Лугнащині і вони стосуватимуться цивільного населення, то влада буде ухвалювати рішення шодо евакуації мирних жителів. Про це розповів голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай в інтерв'ю "НВ".

За словами Гайдая, влада готова до евакуації населення і для цього є необхідний транспорт.

"Певну частину населення ми зможемо спокійно у вже підготовлені місця розташувати у глибині області. Певну частину — відправляємо одразу в інші області, в глибині України. Будемо ухвалювати рішення достатньо швидко", - сказав очільник ОДА.

В ефірі телеканалу "Дім" Гайдай зазначив, що у випадку, якщо обстріл триватиме, то вже сьогодні, 23 лютого, розпочнеться часткова евакуація жителів міста Щастя.

Спочатку мешканців перевозитимуть углиб Луганської області, далі за необхідності — до інших регіонів країни.

"Я не називатиму області, куди проводитиметься евакуація, тому що вся інформація з грифом "Секретно", - уточнив очільник Луганської облдержадміністрації.

Нагадаємо, за минулу добу, 22 лютого, на Донбасі бойовики 96 разів порушили режим тиші, 81 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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