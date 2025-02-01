Коли та за яких умов Україні вдасться зупинити наступ росіян на фронті: Братчук дав відповідь  

Війна в Україні / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Україні може знадобитися ще місяці для виконання найголовнішого завдання – стабілізації фронту. Цьому може посприяти підсилення керівного складу на відповідних напрямках та структурні зміни у Силах оборони.

Про це розповів спікер Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук в інтерв'ю виданню "Главред".

"Безумовно, перехід на нову структуру управління в Збройних силах упроваджуватиметься "з коліс". Це надзвичайно складно, але якщо будуть ухвалені необхідні рішення щодо комунікації та управління, ситуація поліпшиться. Сподіваюся, якщо все вдасться зробити, буде необхідний результат", - висловився Братчук.

Раніше йшлося про те, що наступ російських загарбників зі стадії "піка" перейшов на "плато". Але наразі рано говорити, що будуть якісь радикальні зміни на фронті.

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