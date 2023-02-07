Коли танки Leopard 2 нарешті прибудуть з Німеччини до України: очільник Бундесверу назвав терміни

Група українських військових вже вирушила за кордон тренуватися на німецьких танках.

Танки Leopard 2 від Німеччини надійдуть до України до кінця березня.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва, передає у Twitter міністерства оборони Німеччини.

"Наступні конкретні кроки для нашої підтримки України: міністр оборони Пісторіус зустрівся сьогодні в Україні, зокрема з президентом Володимиром Зеленським і своїм колегою Олексієм Резніковим. Основні бойові танки Leopard 2A6 від Німеччини будуть доступні наприкінці березня", – йдеться в повідомленні Бундесверу.

Своєю чергою міністр оборони України Олексій Резніков після зустрічі зі своїм німецьким колегою повідомив, що група українських військових вирушила за кордон тренуватися на німецьких танках Leopard 2.

"Сьогодні ми мали за честь разом із міністром оборони Німеччини проводжати наших військових для проведення підготовки на Leopard 2. Мій колега дійсно захоплюється швидкістю підготовки українців, які отримують знання", – зазначив він.

Резніков не уточнив, куди саме їдуть військові на навчання – до Німеччини чи в інші країни.

Також міністр додав, що 600 українських сержантів вже почали навчання з німецькими військовими.

Нагадаємо, що під час зустрічі з Олексієм Резніковим Борис Пісторіус подарував йому іграшкову модель танка Leopard 2. За підсумками зустрічі з очільником Бундесверу, Резніков анонсував "багато позитивних новин для держави".

Також повідомлялося, що Німеччина передасть Україні 178 танків Leopard 1. Свої списані танки Leopard 1A5 передасть і Данія.

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