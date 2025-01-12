Коли Трамп закінчить війну в Україні: думка майбутнього радника президента США з нацбезпеки

Волтца запитали, які реалістичні часові рамки для припинення вогню в Україні, проте точних часових рамок радник Трампа так і не назвав.

Майк Волтц – майбутній радник національної безпеки в новій адміністрації Трампа, розповів, коли можливе закінчення війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю ABC News

Ведучий нагадав, що Трамп раніше обіцяв, що міг би закінчити війну ще до того, як вступив на посаду. До його присяги залишилося всього вісім днів. Тому Волтца запитали, які реалістичні часові рамки для припинення вогню в Україні.

"Ми б хотіли бачити припинення вогню будь-якої хвилини, будь-якого дня. Я думаю, що це був би неймовірно позитивний перший крок для обох сторін, і це дозволило б нам увійти в рамки певного типу переговорного рішення. Всі знають, що це треба закінчувати якимось дипломатичним шляхом", – відповів майбутній радник Трампа з нацбезпеки.

Раніше Майк Волтц відповів, коли відбудеться зустріч Трампа з Путіним. Також він закликав Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років.

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