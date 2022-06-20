"Коли треба буде боятися, скажемо" - Арестович і Подоляк про ймовірний напад Білорусі на Україну

Радники голови Офісу президента Михайло Подоляк і Олексій Арестович прокоментували чутки про те, що на Україну мовляв готується новий напад з боку Білорусі.
Найближчим часом напад з боку Білорусі на Україну навряд чи буде.
У цьому запевнили Михайло Подоляк і Олексій Арестович.
Арестович жартома повторив слова Лукашенка, які стали мемом: "Я вам зараз покажу, звідки Білорусь на нас готувала напад. Чотири точки зараз вам покажу, звідки вона хотіла нападати. І якби ми попередньо превентивно не завдали удару по ваших мізках щодо нападу Білорусі, ви б досі цього боялися".
Далі він також жартуючи сказав, оскільки вони з Подоляком встигли відреагувати, то "жодного нападу з Білорусі найближчим часом не буде".
"Боятися не треба. Коли треба буде боятися нападу з Білорусі, ми обов'язково скажемо", - сказав Арестович.
Своєю чергою, Подоляк зазначив, що у Білорусі є "дивні люди, які можуть мати особисте уявлення про те, звідки потрібно нападати на Україну". А також він закликав не слухати "видатних експертів, які знають точно" про начебто напад Білорусі.
Нагадаємо, військовий експерт розповів про білоруські угруповання біля кордону і чи несуть вони небезпеку.
Читайте також: