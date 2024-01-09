Коли у РФ відбудеться ще одна хвиля мобілізації: російський опозиціонер назвав термін

Андрій Сидельников звернув увагу, що в указі Путіна йшлося про мобілізацію 1 млн осіб. Але такої кількості окупанти поки що не набрали.

У Росії третю хвилю мобілізації можуть провести після 17 березня, тобто після так званих президентських "виборів".

Про це заявив російський опозиційний політик Андрій Сидельников, передає FREEДІМ.

Він звернув увагу, що в указі Путіна йшлося про мобілізацію 1 млн осіб. Але такої кількості окупанти поки що не набрали.

"Близько 350-450 тис. громадян РФ буде мобілізовано до російської армії в березні 2024 року. Набір пройде відповідно до указу Путіна набрати мільйон солдатів у ЗС РФ. Ще величезна кількість часу. Розмови про 20 млн, 1 млн — ну хай спробують. Вже більше року діє указ Путіна – а виконати його вони не можуть і визнавати цього не хочуть”, – стверджує Сидельніков.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що мобілізація до РФ і не припинялася: щомісяця там мобілізують від 20 до 22 тисяч людей.

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