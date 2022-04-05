Коли у Росії можуть закінчитися ресурси для наступу на Україну: Арестович дав відповідь

Коли у Росії можуть закінчитися ресурси для наступу на Україну: Арестович дав відповідь

На цьому етапі ворога зупинено за багатьма напрямками, тому зараз всі зусилля він перекинув на Маріуполь та зону ООС.

Наступальні ресурси Росії можуть закінчитися вже за два тижні. На цьому етапі ворога зупинено за багатьма напрямками, тому зараз всі зусилля він перекинув на Маріуполь та зону ООС.

Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів у ефірі національного телемарафону 5 квітня.

Арестович зазначив, що РФ наразі перекидає останні підрозділи з Далекого Сходу. На подальше підкріплення сил окупантів Москва не має ресурсів.

"Я думаю, що ми, безумовно, вже здобули стратегічну перемогу. Ми можемо сказати таке: зараз вони намагаються взяти Маріуполь і здійснювати якісь підступи в зоні ОСС, а наступали вони по всій Україні, з півночі на південь. Це означає, що в найближчі два тижні вони закінчаться остаточно. Вони перекидають останні частини з Далекого сходу і все, більше у них нічого немає", – розповів він.

За словами Арестовича, російським окупантам доведеться здатися і визнати поразку, або ж піти на укладання мирної угоди. Проте зараз президент РФ Путін намагатиметься "видавити" якнайбільше вигоди для себе. Втім, Арестович запевнив, що якою б не була ця угода, її умови диктуватиме Україна.

"З цього є лише два виходи: чи мирна угода, чи вони здаються на місці не в змозі продовжити наступ. Для нас це вигідна ситуація, бо маємо переваги: це наша земля, за нас працює народ, на нас працюватиме природа, погода і так далі. Але щоб реалізувати цю перевагу, нам знадобиться місяць, не менше. Активна фаза повинна закінчиться десь до середини квітня, а далі партизанка, і ми вб'ємо всіх, хто тут залишиться, якщо вони не підуть на мирну угоду" – відзначив радник глави Офісу президента.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, шо необхідно зробити західним лідерам для припинення війни в Україні. Він назвав кроки, які зруйнують російську економіку. "Потрібно нарешті зрозуміти, що нафтове ембарго, а також санкції проти російських банків - це той крок, який необхідний для припинення війни в Україні. Бо це зруйнує російську економіку", - наголосив керівник Офісу президента.

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