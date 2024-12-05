Коли у Росії вичерпаються ресурси для наступу: аналіз від екскомандувача Сухопутних військ США

Російський наступ на сході України триває, але ресурси для його підтримки не є безмежними.

У своєму інтерв’ю для “hromadske” військовий аналітик і колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес розповів, наскільки довго Росія зможе продовжувати війну.

Годжес зазначає, що економіка Росії перебуває у критичному стані через санкції, які обмежують доступ до необхідних компонентів для виробництва зброї. Попри продовження виробництва, брак робочої сили на заводах стає все більш відчутним, адже багато працівників залучають до армії.

"Ресурси росіян не безмежні. Звичайно, Росія продовжує виробляти зброю. Однак через санкції росіяни не можуть отримати деякі компоненти, що їм потрібні. Коли я дивлюся на російську економіку, на те, у якому жахливому стані рубль, то мушу констатувати, що в Росії є багато проблем. А втім, я не знаю, скільки ще вони зможуть продовжувати цю війну" — зазначив Годжес.

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Він підкреслює, що тривалість війни залежить і від зовнішніх факторів. Якщо Захід не зупинить потік російської нафти до Китаю та Індії, це дасть Кремлю можливість продовжувати бойові дії певний час. Проте підтримувати таку інтенсивність війни довго неможливо.

"Єдина перевага, яку має Росія, — це велика кількість людей. Ось чому так важливо, щоб Україна мала можливість уражати штаби, артилерію та логістику Росії у глибокому тилу", — додав Годжес.

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На думку аналітика, Україна потребує більшої кількості високоточної далекобійної зброї. Це дозволить послабити наступальні можливості РФ і знизити її здатність до тривалих бойових дій.

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