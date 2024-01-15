Коли у Верховній Раді з'явиться нова редакція законопроєкту про мобілізацію: в Міноборони відповіли

Зауваження у депутатів щодо законопроєкту були не щодо його суті, а щодо форми.

Нова редакція законопроєкту про мобілізацію опиниться у Верховній Раді у найкоротші терміни.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

"Нова редакція законопроєкту про мобілізацію опиниться у Верховній Раді у найкоротші терміни. Вона має пройти певний шлях погодження в уряді. Я хочу наголосити, що такий закон потрібен якнайшвидше, тому що це в інтересах тих людей, які захищають нас на передовій. Ми б хотіли, щоб це були дні (час внесення нової редакції, - ред.), але ми розуміємо, що це буде скоріше за все декілька тижнів”, - наголосила Наталія Калмикова.

Вона також додала, що зауваження у депутатів щодо законопроєкту були не щодо його суті, а щодо форми. Головна ідея документа - незмінна.

“Ми маємо надати відпочинок тим, хто воює на передовій з 24 лютого 2022 року, а то й раніше. Для цього нам треба встановити не тільки норми, які нададуть можливість проводити звільнення людей, але й вирішити питання заміни цих людей. Головне при цьому посилити напрям підготовки. Тому кардинально по своїй ідеї законопроєкт не змінюється. Але змінюються підходи до окремих категорій людей. Це позиція всіх органів державної влади, які дотичні до створення законопроєкту”, - підкреслила Калмикова.

Водночас звільнення людей з інвалідністю від мобілізації - це велике питання.

“Ми бачимо велике зростання кількості людей з інвалідністю за останні два роки. Зростання, яке не пов'язано з результатами бойових дій. І от власне відпрацювання механізмів, які дозволять встановити справедливість і є тим, чим ми займаємося у міністерстві”, - підкреслила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, що далекобійник вивіз за кордон двох чоловіків, які ховались від мобілізації.

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