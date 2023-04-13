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Коли Україна може отримати літаки F-16: прогноз військового експерт Олега Жданова

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Коли Україна може отримати літаки F-16: прогноз військового експерт Олега Жданова

Фото: Getty Images

Експерт переконаний, що Україна врешті отримає сучасні винищувачі.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що сучасну бойову авіацію Україна зможе отримати перед контрнаступом. Ймовірно це може статись ближче до літа. 

Про це він сказав у коментарі "24 каналу". 

Жданов переконаних, що наші західні союзники все ж підтримають передавання Україні сучасних західних літаків і станеться це напередодні масштабного контрнаступу ЗСУ. 

"Літаки дадуть перед самим контрнаступом. Якщо його зараз трохи відкладуть, то і передачу авіації відкладуть", - вважає Жданов. 

Нагадаємо, Шмигаль провів зустріч головою Пентагону та закликав надати Україні винищувачі F-16

Раніше Михайло Подоляк заявив про вкрай високу ймовірність, що вже до літа держава почує про рішення Заходу про передавання винищувачів F-16.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що партнери досі не передали Україні винищувачі F-16, оскільки ці системи дуже складні й потребують обслуговування та великих фінансових витрат.

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Дата публікації
Перегляди
1281
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