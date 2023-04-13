Коли Україна може отримати літаки F-16: прогноз військового експерт Олега Жданова

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що сучасну бойову авіацію Україна зможе отримати перед контрнаступом. Ймовірно це може статись ближче до літа.

Про це він сказав у коментарі "24 каналу".

Жданов переконаних, що наші західні союзники все ж підтримають передавання Україні сучасних західних літаків і станеться це напередодні масштабного контрнаступу ЗСУ.

"Літаки дадуть перед самим контрнаступом. Якщо його зараз трохи відкладуть, то і передачу авіації відкладуть", - вважає Жданов.

Нагадаємо, Шмигаль провів зустріч головою Пентагону та закликав надати Україні винищувачі F-16.

Раніше Михайло Подоляк заявив про вкрай високу ймовірність, що вже до літа держава почує про рішення Заходу про передавання винищувачів F-16.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що партнери досі не передали Україні винищувачі F-16, оскільки ці системи дуже складні й потребують обслуговування та великих фінансових витрат.

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