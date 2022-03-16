Коли Україна може піти у контрнаступ: пояснює військовий експерт

Контрнаступ може бути відкладений приблизно на тиждень.

Контрнаступ може розпочатися через тиждень. Проте все залежатиме від переговорних процесів.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповів військовий експерт Олег Жданов.

“Коли політика починає втручатися у війну, війна починає йти трохи не за планом. Я думаю, що контрнаступ може бути відкладений приблизно на тиждень. Все залежатиме від переговорних процесів. Я також не виключаю, що першими активність розпочнуть російські війська. Якщо вони пошкрябають по засіках і поповнять запаси на кілька тисяч, відновлять боєздатність деяких батальйонних тактичних груп, вони можуть вдатися до наступальних дій”, - зазначив Олег Жданов.

Він також додав, що такий сценарій для ЗСУ буде найбільш вдалим, тому що ми будемо в обороні, а окупанти - в наступі.

“Для нас це буде навіть краще, тому що ми знову будемо в обороні, а вони в наступі, і ми можемо продовжити в тому ж дусі, в якому воювали другий тиждень війни, коли ми їх розносили скрізь і всюди”, - підкресли військовий експерт.

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